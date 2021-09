OTSEBLOGI ja FOTOD | Käit viis 2. minutil Eesti juhtima, kuid Belgia on juba neli väravat vastu löönud

Enne mängu:

Eesti ja Belgia on seni omavahel kohtunud kuuel korral. Eesti on kirja saanud ühe võidu, kui 2010. aasta MM-valiksarjas teeniti koduväljakul Konstantin Vassiljevi ja Raio Piiroja tabamustest 2:0 võit. Ülejäänud viies matšis on peale jäänud belglased. Ilmselt on nendest mängudest siinsele vutipublikule kõige rohkem meelde jäänud 2016. aasta 1:8 kaotus Brüsselis.

Eesti koondise loots Thomas Häberli teatas enne Belgia-mängu, et tervisega on veel kimpus Martin Miller ja Taijo Teniste. Ülejäänud meestega saab treener arvestada. Koondise võimalikest eelistest rääkides jäi Häberli tagasihoidlikuks. „Peame mängima oma mängu ja oma oskusi väljakul näitama,” arutles ta. „Mängime maailma esinumbri vastu, eelistest rääkides on raske midagi leida. Eelis on ehk see, et jalgpallis on kõik võimalik. Me ei tea, mida homne (tänane) päev toob.”