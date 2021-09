Räikköneni elulooraamatu autor avalikustas, miks soomlane otsustas karjääri lõpetada

Räikköneni lõpetamise otsus ei tulnud Hotakainenile üllatusena. Ta ütles Ilta-Sanomatele, et oli hoopis rohkem üllatunud siis, kui soomlane liitus kolm aastat tagasi keskpärase Alfa Romeo meeskonnaga.

"Kui mõelda Räikköneni tegelaskujule, siis see on tema jaoks masendav, et ta peab seal tagumises otsas sõitma - ilma, et suudaks isegi keskmike hulka jõuda. Oma hingelt on ta puhas võidusõitja," sõnas Hotakainen. "Ta ei ole rahul, et on alles kümnes, kui tema ees on toimunud avariid."

Kirjamees meenutab, et Räikkönen tüdines esimest korda vormel-ühest 2010. aastal, kui siirdus autorallisse. "Ta oli sellest F1 tsirkusest toona pettunud. Seal peab tegema palju muud lisaks sõitmisele."

Meedia ja Räikköneni suhe on olnud kummaline selle poolest, et ajakirjandus armastab tagasihoidlikku vormelisõitjat just seetõttu, et teda oli nii raske kätte saada ja intervjueerida.

"Kimi on selline ehe bränd. Selle aja jooksul, mil Räikkönen on võistelnud, on bränditeema maailmas kaugele arenenud. Nii ehitatakse kaubamärke. Aga sellist asja ei saa ehitada. Sellist tüüpi ei saa leiutada," ütleb Hotakainen Räikköneni kohta.

Hotakainen usub, et vormel-üks muutub nüüd igavamaks. "See pole enam sama. See, kuidas Räikkönen midagi ütleb, žestikuleerib ja käitub, on nii orgaaniline. Seda ei saa õpetada. Ta on meeskonna pressiametnike õudus. Kunagi ei tea, mis tema suust välja tuleb."

Hotakainen tunnistab, et pole ise kunagi F1-võistlusi jälginud. Erand oli siis, kui ta Räikköneni elulugu kirjutas.

"Ütlesin Kimile, et võistlused on äärmiselt igavad ja ma ei vaata neid. Ta ütles: "Ma saan aru, ma ei vaata neid ka"," meenutas Hotakainen.

Soomlase tuleviku kohta lisas Hotakainen: "Räikkönen on selline tüüp, et kui ta millestki vaimustuses pole, siis sellest asja ei saa. Tema jaoks peab olema midagi, kus on väljakutseid. Ta ei saa olla ainult esindusisik. Need pakkumised tulevad talle kindlasti. Kuid see peab olema midagi muud. Midagi, kus on rohkem konkreetset tegevust."