Olümpiasangarid on jalgpallikoondise tänase mängu aukülalised. Katrina Lehis andis meie koondisele vahva soovituse

Mängueelses intervjuus rääkis Lehis, milline on olnud olümpiajärgne aeg, mis on talle lisaks spordile oluline ja mida soovitab jalgpallikoondisel eelseisvates mängudes meeles pidada.

Katrina, kuidas on edu olümpial Teid muutnud inimese ja sportlasena? Milline on eduka olümpia järgne elu võrreldes varasemaga?

Ma ei oska öelda, kas ja kuidas on see mind inimesena muutnud, olen ikka seesama inimene. Sportlasena sain juurde palju enesekindlust ja motivatsiooni.

Olümpiajärgne elu on olnud päris pöörane. Kaasnenud on selline tähelepanu, mida ei oska enne ette kujutada, kui see on käes. Väga paljud inimesed tunnevad ära ja õnnitlevad. Samuti tehakse väga palju pakkumisi erinevates projektides osalemiseks, millest kahjuks kõiki ei suuda vastu võtta. Minu põhitegevus on ikkagi sport ja hooaeg on kohe algamas. Plaanitud puhkus lükkus peale edukat olümpiat küll edasi, aga nüüd olen tagasi ja perega veedetud aeg oli super!