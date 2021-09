TIPPHETKED | Soome alustas võrkpalli EMi võidukalt

Soome peatreener Joel Banks usub, et Venemaa ja Hollandi järel on kõik ülejäänud meeskonnad enam-vähem võrdsed. "Soome, Hispaania ja Põhja-Makedoonia tulevad stabiilse grupina kahe parema järel. Ma arvan, et kõigi tase on sarnane. Siis on veel Türgi oma tippmehe Adis Lagumdzijaga. Meie eesmärk on edasi jõuda, nagu see kodustel võistlustel olema peabki," kommenteeris Banks Ilta-Sanomatele.