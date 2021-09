NBA nõuab kolmelt klubilt täielikku vaktsineeritust

Selline nõue tuleneb New Yorgi ja San Fransisco osariikides vastu võetud seadustest, mis sätestavad, et avalike ürituste korraldamiseks peavad kõik üle 12-aastased inimesed olema vaktsineeritud. Seejuures on erisus tehtud spordivõistlusi külastavatele klubidele, kellelt vaktsineerimist ei nõuta.