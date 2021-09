Eesti ja Balti kiirendushooaeg kulmineerub Kiltsi lennuväljal

"Väga põnev seis on Street B klassis, kus Tormis Hoffmanni ja Ranel Täpsit lahutab väga väike punktivahe," rääkis peakorraldaja Kaarel Oras. "Et asi põnevam oleks, on seal klassis algatatud "Winner takes it all" kogumine: kõik osalejad panustavad võidufondi ning võitja saab kõik endale. Küllap on paljudele see tuttav „Kiirete ja vihaste“ filmidest."