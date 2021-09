Vägev! Eesti jalgpallilootus sõlmis Benficaga kolmeaastase lepingu

"Karel on esimene mängija, kes on otse Harjust siirdunud välismaale ja veel sellisesse klubisse! Kes veel ei tea, siis Benfica(Sport Lisboa e Benfica, lühidalt S.L. Benfica) on Portugali üks kõige tunnustatumaid, kui mitte kõige tunnustatum noortetööga klubi, kes laineid löönud klubist välja kasvanud kasvandikega ka maailmas. SL Benfica on klubi, kust lähiaastatel on tuule tiibadesse saanud sellised suured mängijad nagu: Victor Lindelöf (Man Utd), João Felix (Atletico de Madrid), João Cancelo (Man City), Bernardo Silva (Man City), Ruben Dias (Man City), Renato Sanches (Lille) jpt. ... Meie kogu klubiga soovime ja loodame, et ka Karelil õnnestub ennast murda tulevikus Benfica esindusse!"

Spordidirektor Lauri Nuuma: “Esiteks õnnitlen siinkohal Karelit ja tema lähedasi! Kareli siirdumine meie keskkonnast otse sellise staatusega klubisse nagu Benfica, on suur tunnustus Harju JK-le ja inimestele, kes on Kareliga koos töötanud ning kompliment tema kõrge potentsiaali kohta. Meie ambitsioon on olnud luua parimatele mängijatele võimalus eneseteostuseks välismaal ja Kareli profilepingu sõlmimine Benficaga on oluline samm klubi arengus. Karel on saanud oma noore karjääri jaoks väga head võimalused jalgpallis läbi lüüa kõrgel tasemel. Oluline oli ka Kareli potensiaali hindamine Benfica poolt 3 aastase lepinguga ehk nii noore mängija puhul on keskkonna vahetus välismaale minnes väga suur samm ning töörahu läbi antud lepingu on arenguks oluline faktor.