Raskelt kukkunud Jüri Triisa: midagi päästis mind, et üldse ellu jäin

Eesti sõitjatest oli eile Priit Bienel ja Jüri Triisal palju kukkumisi. Biene kukkus ühel katsel kahesaja meetri jooksul kaks korda. “Närvi ajas,” oli Biene häiritud, et konkurent, kellega ta koos katsel oli, temast lõpuks ikka mööda sai.

Jüri Triisa arvas, et täna hoidis keegi teda kõrgemalt poolt, sest kahel katsel toimunud kukkumised oleksid mõlemad võinud õnnetult lõppeda. Neljandal krossikatsel jäi ta kurvis tolmuvalli kinni ja kukkus nägu ees rajapiirde postide vahele. Püsti tõustes takerdus jalaraud pükstesse ja ta oleks peaaegu uuesti kukkunud. Päeva lõpus viiendal krossikatsel kukkus ta takistusel peaga vastu kive ja püsti tõustes tundis, et pea kumiseb. “Midagi mind täna päästis, et ma üldse ellu jäin,” ütles ta.

Eestlastest oli Elary Talu (KTM, E3) eile üldarvestuses 72., Priit Biene (Yamaha, E2) 80., Jüri Triisa (KTM, E3) 103. ja Toomas Triisa (Husqvarna, E1) 106.

Üldarvestuses jätkab ISDE-l liidrina Josep Garcia (Hispaania, E2). Rahvusmeeskondadest juhib Itaalia Hispaania ja USA ees. Eesti jätkab võistlust 17. kohal.

Redmoto klubisõitjatest jättis Meelis Järv võistluse teisel enduro katsel pooleli, kuigi ta läks pärast üleeilset katkestamist hommikul starti. Ragnar Valdstein ja Priit Raid (mõlemad Husqvarna) rühivad aga vapralt edasi. “Täna pidime väga kõvasti pingutama, et oma aega jõuda,” rääkis Valdstein. “Arvutasime üle ja selgus, et korraldaja oli ülesõitudeks mõeldud aega lühendanud. Ilmselt oli see täna siis reha, millest on räägitud, mis pidi üle käima, et võistlejate arvu vähendada.”

“Mul on hea meel, et täna seda rada viimast päeva niipidi sõitsime. Terve päev liikusime nagu mööda treppi üles-alla, see peksis käed täiesti läbi,” lisas Valdstein, kes on klubisõitjatest üldarvestuses 274. ja tema meeskonnakaaslane Priit Raid on 323. kohal