Eestlased said Tokyo paraolümpiamängudel 9. ja 14. koha

Võistlusi üldiselt kommenteeris Ploomipuu, et teda ei mõjutanud see, et tribüünidel polnud publikut. “Mind see ei mõjuta, et publikut pole, tunnen sellegipoolest, et olen paraolümpiamängudel. See aasta oleme saanud mitmeid võistlusi, kus pole pealtvaatajaid olnud. Seega pole hullu.” lisas Ploomipuu.