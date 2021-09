KOGU TÕDE MÄNGUST | Eesti mäng kärises nurgaründajate pealt, Keele uljas ennustus läkski täide

Väga kurb seeria sai jätku, Eesti koondis on nüüd EM-finaalturniiridel kaotanud koguni kümme matši järjest. Kui kohtumise eel teatas Läti peatreener Avo Keel, et „kõik märgid näitavad, et Eesti kaotab”, siis tundus see olevat teadlik mõttemäng või siis lihtsalt lõbus bluff. Tagantjärele targana võibki öelda, et teatud märgid olid õhus, mida me ei tahtnud või ei osanud lugeda.

Kaks esimest geimi kuulusid Lätile numbritega 25:23, 25:22, seejärel võitis Eesti kindlalt kolmanda 25:16, kuid neljandat valitsesid taas lõunanaabrit 25:21. Läti jaoks on see ajalooliseks esimeseks võiduks EM-finaalturniiridel.

Korraldajana saime ise valida endale ühe alagrupikaaslase. Kas sai tehtud vale valik, kui võtsime Läti? „Ei pannud sellega pange, väga hea valik, tuleb lihtsalt ise rohkem mehe eest väljas olla!” teatas koondise kapten Ardo Kreek. Lisaks kaotusele on vilets seis ka meeste tervise osas, sest Karli Allik vigastas tõsiselt põlve ja kohtumist päästma toodud Robert Tähe seisund on küsimärgi all.