Vollekoondise peatreener Enard: meil on kaks päeva aega pea klaariks saada ja seda olukorda nuusutada

"Vaatasin statistikat - see ei ole kohutav. Kuid me olime liialt palju tasakaalust väljas. Olku (Oliver Venno - toim) oli väga efektiivne ja tegi head tööd, aga positsioonil "neli" (vasakpoolne nurgaründaja) ei leidnud me head rütmi. Keskblokeerijad Ardo [Kreek] ja Timo [Tammemaa] said normaalselt hakkama, aga meil olnuks vaja, et positsioonil "neli" oleks üks mees veel efektiivne - sinna me kunagi head meest ei leidnud," kahetses Enard.

"Statistika poolest olid nad meist blokis paremad. Vastuvõtul saime hästi hakkama (38% vs 21% - toim), isegi rünnakus ei jäänud taha (46% vs 42%), aga ikkagi kaotasime. Me ei avaldanud kohati pallinguga suurt survet, mehed ei astunud välja, nagu peaks, kuigi nad kõik on võimelised tegema seda, mida me neilt nõuame. Kaotasime fookuse ja tasapisi enesekindluse."

Kas Läti üllatas millegagi? "Ei. Üldse mitte. Teadsin, et Petrovs on väga hea sidemängija ja saab sellisel turniiril ja olukorras hästi hakkama. Olin ka Egleskansi tasemest teadlik, sest olen teda [Toursi meeskonnas] treeninud. Aga Petrovs tegi tõesti väga head tööd - see on minu arust üks nähtamatu statistiline erinevus kahe tiimi vahel. Egleskans viis lõpule olulised rünnakud. Ütlesin ka enne mängu kuttidele, et meil saab Läti näol olema tegemist teistsuguse tiimiga kui Kuldliigas nägime," rääkis Enard.

"On, nagu on. Meil on nüüd kaks päeva aega pea klaariks saada ja nuusutada pisut seda olukorda, milles me oleme. Laupäeval peame olema valmis võitlema, sest siis me lihtsalt peame võitma!"

Kolmandas geimis vigastada saanud nurgaründaja Karli Alliku tervislikku seisundit ei osanud Enard pikalt kommenteerida, kuid väga optimistlik ta ei olnud. "Ta tundub okei, aga kui nägin teda põlvest kinni võtmas ja karjumas... Arvan, et homne hommik on väga valulik. See võib olla põlveside, võibolla menisk. Aga ta tundis väga tugevat valu."