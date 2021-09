Kimi Räikkönen tõmbab sportlaskarjäärile joone alla: see on kõik!

"See on kõik. Tänavune on minu viimane hooaeg," andis 41-aastane soomlane teada sotsiaalmeedias.

"See on otsus, mille tegin eelmisel talvel. See ei olnud kerge otsus, kuid pärast seda hooaega on uute väljakutsete aeg," lisas Soome legend. "Kuigi hooaeg on veel pooleli, tahaksin tänada oma perekonda, kõiki oma meeskonna inimesi, kõiki inimesi, kes on seotud minu motospordikarjääriga, ja eriti kõiki imelisi fänne, kes on mind alati julgustanud. Vormel 1 võib minu jaoks küll läbi olla, kuid elus on veel palju kogeda ja nautida. Näeme!"