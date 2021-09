Prantsuse meedia: Räikkönen teatab Monzas karjääri lõpetamisest, Bottase saatus saab selgeks

Juba viimasel Belgia etapil liikus ringi kuulujutt, et Mercedes on juba langetanud otsuse, mis toob uueks hooajaks Lewis Hamiltoni kõrvale George Russelli . Ametlikku kinnitust sellele aga siiani ei ole.

Canal Plus väidab, et viivituse põhjuseks on Valtteri Bottas, kelle uus töökoht pole veel selgunud. Vähem kui kahe nädala pärast peaks aga avalikustatama, et siiani Mercedest esindanud Bottas siirdub Alfa Romeosse, mis tähendab omakorda Räikköneni karjääri lõppu.