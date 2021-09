VIDEO | Väga jõhker: nokauti löödud 18-aastane mehhiklanna võitleb haiglas elu eest

Montreali võistluse peakorraldaja Yvon Michel ütles, et Zapata seisund on stabiilne, kuid järgmised 48 tundi on tema ellujäämise seisukohalt kriitilised.

Neurokirurg Rajeet Singh Saluja kommenteeris CBC-le, et peavigastustest taastumist on võimatu ette ennustada. "On aeg, et inimesed hakkaksid mõtlema sellise spordiala ratsionaalsusele nagu poks, sest sportlaste aju saab pealöökide puhul nii palju kannatada," sõnas Saluja.