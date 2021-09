Tabeli põhjas virelev Tartu Tammeka lõpetas senise peatreeneriga lepingu, asemele palgati lätlane

Koppel juhendas Tammekat alates 2016. aasta lõpust. Tänavune hooaeg on aga Tartu klubi jaoks kulgenud kohutavalt.

Premium liigas on Tammeka tänavu kogunud 21 mänguga 13 punkti, mis annab tabelis viimase koha. Tammekal on ühtlasi käsil viiemänguline kaotusteseeria.

"Kaidol on olnud Tammeka esindusmeeskonna juures väga oluline roll – oma professionaalsuse ja kõrge töökultuuriga on Kaido andnud olulise panuse esindusmeeskonna arengusse," sõnas pressiteate vahendusel klubi tegevjuht Kristjan Tiirik. "Kahel eelmisel hooajal saavutatud 5. koht ja 2017. aasta Tipneri karikavõistluste finaali jõudmine on märgilised saavutused."

"Tammekas töötamise aeg jääb mulle väga positiivselt meelde, sest koos sai palju korda saadetud," lisas Koppel. "Tänud mängijatele ja treeneritetiimile, kellega on veedetud lugematu arv tunde treeningväljakul ja kontoris. Olen kindel, et olete valmis hooaja edukalt lõpetama!"

Tammeka teatas, et Koppeli ohjad võtab üle 37-aastane lätlane Dmitrijs Kalašnikovs, kellega sõlmiti leping käimasoleva hooaja lõpuni. “Mul on hea meel Eestis tagasi olla! Ei ole saladus, et soovisin seda kohta," rääkis treener. "Nüüd on eesmärgiks siin püsida kauem kui kolm kuud ja see pole lihtne ülesanne, kui tabelit vaadata."

"Tammeka on ajaloo ja traditsioonidega klubi, millel on hea noortetöö ja treeningkeskus. Tartul on tähtis koht Eesti jalgpallikaardil, seega on meie eesmärgiks teha kõik, et me ei kaoks kaardilt. Praegu pole aeg vaidlemiseks, miks oleme selles seisus, vaid aeg mängijatel, treeneritel, juhtidel ja fännidel ühiselt toetada ja võidelda liigatabelis tõusmiseks," lisas Kalašnikovs.

Kalašnikovs on Eestis varasemalt juhendanud Narva Transi, FC Kuressaaret ja Tallinna Kalevit.

