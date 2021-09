OTSEBLOGI JA FOTOD | Kas Eesti võrkpallikoondis juhatab koduse EM-i võidukalt sisse? Treeneripingil üllatuskülaline!

Viimase kümne aasta jooksul on Eesti koondis võitnud 13 omavahelisest mängust 12, samas liiga enesekindel ei tasu ka olla, kuna vastastel on häid mängijaid. Palusime Eesti koondise abitreeneril Alar Rikbergil ja Läti koondise peatreeneril Avo Keelel mehi võrrelda positsioonide kaupa.

Rikberg usub, et Eesti koondise keskblokeerijad Ardo Kreek, Andri Aganits ja Timo Tammemaa on lätlastest paremad. „Temporündajad on Eestil paremad, seal on võib-olla kõige suurem vahe. Seal pole mitte üksnes küsimus võimus, kui vaadata Läti paari Švans-Jansons, siis füüsist ja võimu neil on, aga meie meeste kogemused, mängulugemine, kes milliseid ja kui suuri mänge on mänginud – seal on meil päris suur eelis,” usub Rikberg.

Teine liin, mis võiks ja peaks Eestil olema osavam, on nurgaründajad. Meie treenerite valikus on Robert Täht, Albert Hurt, Kristo Kollo, Märt Tammearu ja Karli Allik, Keel saab toetuda Atvars Ozolinšile, Kristaps Šmitsile, Romans Sausšile ja Edvarts Buivitsale.

„Paneks väikese eelise ka nurgaründajate positsioonil. Kuigi lätlased on paremaks läinud, siis arvan, et meil on veel paremad nurgad. Isegi siis, kui Robert Täht ei mängi,” sõnas Rikberg.

„Kõiki elemente kokku võttes, siis Eesti ja Läti tempode vahe on väiksem kui nurgameeste vahe,” tõdes Keel. „Kõige vähem kaotavad Läti nurgamehed rünnaku osas. Ozolinšil on ka blokk täitsa korralik. Suuremaks kisub vahe servi vastuvõtul, kaitsemängus ja ebastandardsete pallide mängimisel.”

Seevastu on Keel veendunud, et tema sidemängijad Deniss Petrovs ja Edvins Skruders on Robert Viiberist ja Renet Vankerist üle. „Isegi ükskõik kumb platsil on,” lisas Keel. Rikberg päris nõus ei ole: „Petja kogemust meil jah ei ole, samas Skruders on noor ja võib kõrbeda. Avo võib temast hästi arvata, aga see mees pole ühtegi olulist mängu oma elus mänginud.”