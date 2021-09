BLOGI JA FOTOD | Sinilõvid alustasid kodust võrkpalli EM-i nurka kaotusega Lätile

Rikberg usub, et Eesti koondise keskblokeerijad Ardo Kreek, Andri Aganits ja Timo Tammemaa on lätlastest paremad. „Temporündajad on Eestil paremad, seal on võib-olla kõige suurem vahe. Seal pole mitte üksnes küsimus võimus, kui vaadata Läti paari Švans-Jansons, siis füüsist ja võimu neil on, aga meie meeste kogemused, mängulugemine, kes milliseid ja kui suuri mänge on mänginud – seal on meil päris suur eelis,” usub Rikberg.