Koondisejalgpall kaob ERR-ist: Eesti koondise mängud ja EM-i finaalturniirid kolivad tasulisse kanalisse

NENT Groupi presidendi ja tegevjuhi Andres Jenseni sõnul jätkavad nad investeerimist turu kõige atraktiivsematesse spordialadesse. „Uhke tunne ja suur rõõm on öelda, et Viaplayst saab Eesti, Läti ja Leedu rahvusmeeskondade kodu 2028. aastani. See on suur au need õigused endale saada ning vutifännidel on oodata maailmaklassi ülekandeid, kus peaosas on just nende enda rahvuskoondised. Ajastus on samuti suurepärane, sest UEFA Euroopa meistrivõistlused ning FIFA maailmameistrivõistlused on laienemas, luues rohkem võimalusi kohalikele mängijatele rahvusvahelisel areenil säramiseks,“ lisas Jensen.