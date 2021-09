AMETLIK | Kahekordne NBA meister Rajon Rondo naases Lakersisse

Teisipäeval kinnitas Lakersis varasemalt levinud kuuldusi, et võistkonnaga on taasliitumas Rondo. Meeskond kontrahti detaile ei avalikustanud, kuid ESPN-i teatel on tegu üheaastase lepinguga.

Rondo mängis Los Angelese klubis ka aastatel 2018-2020, aidates teisel hooajal koduklubi NBA meistriks. Lisaks on Rondo võitnud NBA tiitli 2008. aastal Boston Celticsiga. Ta on juba viies endine mängija, kes sel suvel Lakersisse naasnud. Sama teekonna on tänavu ette võtnud juba Dwight Howard, Trevor Ariza, Wayne Ellington ja Kent Bazemore. Uutest nimedest on Lakersiga suvel liitunud Russell Westbrook ja Carmelo Anthony.