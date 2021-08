Eesti koondis säilitas enduro kuuepäevasõidul koha teises kümnes

Eesti koondise kõige ärevam hetk oli täna ilmselt Elary Talul, kes ühel ülesõidul oma KTM-i sadulani vette uputas. Eelmisel päeval olnud vesi selles kohas madal, aga tänaseks olid sajad sõitjad just sellesse kohta sügava augu puurinud, kust Talu paremat pidamist otsis.

Vesi tuli tsiklist välja kallata ja filter maha võtta ning alguses ei tahtnud mootorratas Talu sõnul käima minna. Siis õnneks ikka lubas ja pärast pisut ootamist läks masin tööle ning Talu sai ilma filtrita ajakontrollpunkti ära sõita. Läks nii hästi, et ta isegi ei hilinenud, jõudis kohale üks minut enne õiget aega. Filter sai vahetatud ja tsikkel pidas lõpuni vastu, homme hommikul vahetab ta igaks juhuks ära ka õli.

Tänase päeva kiireima aja sõitis eestlastest aga välja Priit Biene, kes edestas Talu kuue sekundiga. “Tänane uus krossikatse mulle üldse ei istunud. Põllukatsed ei sobi mulle niikuinii ja see uus oli nii betoon kui betoon saab olla,” rääkis Biene. “Nii libe, et ma ei osanud seda lihtsalt sõita. Aga teistel katsetel punnitasin täna kuidagi rohkem ja sõit tuli paremini välja.”

Kui eile noorem vend Jüri Triisa vanemale vennale Toomasele veidi kaotas ja nad said tänasele võistluspäevale startida koos, siis täna oli Jüri Toomasest 48 sekundit kiirem ja homme on nende stardiaegades veidi suurem vahe. Katsetel Jüril midagi ei juhtunud ja ta hakkas vaatamata raskusele sõitu ka nautima. Ühel ülesõidul sõitis ta aga kogemata kanalisatsiooniauku. “Ees oli kurv, vaatasin korra taha, tundus, et saan serva peale toetada ka, aga panin hoopis kanaliauku sisse.”