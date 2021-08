Ahistamisskandaal raputab Islandi jalgpalli: kapten visati koondisest välja, president astus tagasi

Bergssoni väide vihastas kannatanut sedavõrd, et ta otsustas oma juhtumi avalikustada. Naine ei rääkinud mängijast nimepidi, kuid sellele järgnenud sündmused on viinud Kolbeinni Sigthorssonini. Esmalt tekitas küsimusi, miks kapten ei pääsenud septembrikuu mängudeks Islandi koondisse. Seejärel süvenesid kahtlused veelgi, kui jalgpalliliit ei põhjendanud Sigthorssoni eemalejäämist.

Sigthorssoni koduklubi IFK Göteborg avaldas esmaspäeva õhtul pressiteate, milles tunnistati, et just nende mängija oli 2017. aastal süüdi seksuaalses ahistamises.

"IFK Göteborg võtab seda asja väga tõsiselt, isegi kui juhtum on juriidiliselt lahendatud. Meil on mängijaga pidev dialoog, et teada saada, kuidas sellega edasi minna. Tahame selgelt rõhutada, et me ei tolereeri tema tegevust ega muud sarnast käitumist," ütles klubi direktor Håkan Mild pressiteates.