VÕRKPALLISTUUDIO | Milleks Eesti EM-il võimeline on? Kas Keelt tasub uskuda ja terve aastapalk Läti võidule panustada?

* Esmalt üllatame Juhkamit väikese teadmiste testiga – mitu Euroopa meistrit üheksast oskad sina hoobilt nimetada?

* Kui kõva tiimi annaks kokku panna meestest, kes jäid Eesti koondisest välja?

* Arutame, miks pole koondises Markkus Keelt.

* Milline on meeskonnas 39-aastase Rait Rikbergi roll?

* Eesti koondis 2019 vs Eesti koondis 2021 – kus oleme tugevamaks, kus nõrgemaks jäänud?

* Miks eelmisel EM-il läks nii, nagu läks.

* Meeskonna liidri Robert Tähe vigastus ja vorm.

* Kuidas ratsa rikkaks saada? Kas tasub uskuda Läti meeskonna peatreenerit Avo Keelt ja panna terve aastapalk täna lõunanaabrite võidu peale? Või pigem panna 10 aasta palk Eesti koondise võidule? (NB! Kõik panustavad omal vastutusel ja eelnevalt abikaasadega kooskõlastades!)

* Martti Juhkami selgitab, miks ta on ikkagi 99 protsenti kindel, et Eesti on Lätist üle.

* Kuidas meedias mängitavad mõttemängud pallureid mõjutada võivad?

* Paneme kokku D-grupi power rankingu.

* Millised ootused EM-iks on mängijate esimestel treeneritel ja millised on meil?

* Mida tuleks teha, et koduperenaisedki teaksid, kes on Silver Maar ja Timo Tammemaa?

* Saates osalejad sõlmivad kihlveo!

* Lõpetuseks tuleb välja, et EM häirib oluliselt Tartu Bigbanki valmistumist Meistrite liiga avavooruks. Kes on Tartu Bigbankis uus sidemängija? Juhkami keerutab osavalt.