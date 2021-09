Andrus Veerpalu ja Kasahstani suusataja Aleksei Poltaranin on end kaks ja pool aastat tagasi Austrias Seefeldis kulmineerunud dopingusaagas süüdi tunnistanud. Ei, nad ei ole seda väljendanud suuliselt ega kirjalikult, vaid oma käitumisega. Kohtuistungile jätab ilmumata ainult see, kes teab, et talle esitatud süüdistused peavad paika.