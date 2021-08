Valitsus ei toeta Saku suurhalli laiendamist, korvpalliliit loobus EMi taotlemisest

Eesti korvpalliliidu president Priit Sarapuu väljendas tugevalt oma pettumust: “Ma soovin tänada Kultuuriminister Anneli Otti, et ta otsustas Eesti Korvpalliliidu taotluse valitsusse viia ja seda toetada. Samas olen ma nördinud valitsuse otsusest mitte toetada Eesti spordi- ja kultuurielu teadmises, et see investeering tuleb ainuüksi ühe ürituse maksutuluna tagasi. Oleks oodanud pikemat vaadet, kui toetuse võrdlemist pensionite ja riigisektori palkade tõstmisega. Fakt on see, et vähemalt 10 000 istekohaga saali on Eestil vaja, et püsida naabritega konkurentsis ja meie poolt pakutud variant laiendada Saku suurhalli on kindlasti optimaalseim. Selle asemel, et raha riiki juurde tuua, et saadud maksutuluga pensione või õpetajate palkasid tõsta, saadame me oma inimesed raha kulutama teistesse riikidesse," sõnas Sarapuu.