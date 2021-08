Eesti korvpallikoondis sai teada vastased MM-valiksarjaks. Toijala: tegemist ei ole kõige kõvema alagrupiga

"Tegemist ei ole kõige kõvema alagrupiga, aga kui olla seitsmendas loosipotis, siis on selge, et midagi lihtsat ei tule," lisas soomlane, kelle sõnul on koosseisu komplekteerimise mõistes kõige paremas seisus Poola. "Neil on üks Euroliiga mängija ja tõenäoliselt saavad nad kõiki teisi tippmängijaid valikmängudes kasutada. Usun, et nemad saavad kokku kõige ühtlasema koosseisu. Saksamaa on näidanud, et saavad ilma Dennis Schröderita ka hakkama, aga neil tuleb uus peatreener, Henrik Rödl meeskonna eesotsas enam ei jätka. Iisraeliga on Eesti varem mänginud ja on kenasti hakkama saanud, aga vaatame, milline nende koosseis lõpuks on. Näiteks Euroliiga klubi Maccabi on läbi aegade olnud vastutulelik ja lubanud mängijaid koondise juurde."