Tehing tehtud: Torino Juventus leidis Cristiano Ronaldole asendaja

Juventus võttis Evertoni ridadesse kuuluva ründaja esmalt kaheks aastaks laenule ning maksab selle eest seitse miljonit eurot. Kui nende kahe aasta jooksul saavad täidetud lepingusse kirja pandud eesmärgid, siis on Juventus kohustatud mängija 28 miljoni euro eest välja ostma.

Kean on Juventuse enda kasvandik ning liitus klubi noortesüsteemiga juba 2010. aastal. 2016. aastal jõudis ta 16-aastaselt juba klubi esindusmeeskonda. Kokku sai ta Juventuse eest kirja aga 21 mängu ja kaheksa väravat. 2019. aastal müüdi ta Evertoni. Evertonis on ka korralik läbilöök jäänud tegemata ning aastate jooksul on ta kirja saanud 39 mängu ja neli väravat.