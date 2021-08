Vietnami koondis: Leetu ajaloolise edu jahile!

Viis aastat tagasi sai Vietnami koondis maailmameistrivõistluste alagrupimängude peamiseks sensatsiooniks: esimeses voorus mängis Aasia meeskond üle Guatemala 4 : 2 ja vaatamata lüüasaamisele Paraguailt (1 : 7) ning Itaalialt (0 : 2) väljus grupist ühe parima koondisena kolmandale kohale jäänud meeskondade seas.

Vietnami koondise kapten Tran Van Vu mängis selles edus võtmerolli ja viis aastat hiljem sõidab ta Leetu vähemalt samaväärset tulemust saavutama. „Ütlematagi selge, et oleme sattunud raskesse gruppi, ehk isegi raskemasse kui see, milles mängisime Colombias. Kuid ka meie ei ole enam algajad, meil on nüüd olemas rahvusvaheline kogemus ja loodame viie aasta tagust edu korrata,“ ütles Tran Van Vu intervjuus portaalile FIFA.com.

31-aastase jalgpalluri arvates on alagrupiturniiri võtmemänguks kohtumine Panamaga: „Brasiilia on meie grupi vaieldamatu favoriit, Tšehhi on väga tugev meeskond, kes läks kvalifikatsioonimängudes mööda Itaaliast, seega keskendume mängule Panama vastu, arvan, et nad on tugevuse poolest meiega võrdväärsed. Kuid igal juhul töötavad treenerid välja sobiva plaani iga vastase jaoks, et saavutaksime parima tulemuse.“

Ajalooline edu 2016. aastal kutsus Vietnamis esile tõelise saalijalgpalli populaarsuse buumi. Kui Tran Van Vu realiseeris otsustava penalti, mis tõi tema koondisele võidu Guatemala üle, ei aimanud ta, et see täppislöök annab niivõrd võimsa impulsi spordiala arenguks tervikuna: „Meie edu avaldas tohutut mõju spordiala arengule riigis. Nüüd on saalijalgpall Vietnamis üha suuremat populaarsust saavutamas ja meie rahvuslikud meistrivõistlused köidavad aina enam fännide ning sponsorite tähelepanu. Ho Chi Minhis kuulub saalijalgpalliõpe suisa algkoolide õppekavadesse.“

Leedus toimuvatele maailmameistrivõistlustele kvalifitseerumiseks tuli vietnamlastel pidada play-off-mängud Liibanoniga. Kahes meeletult pingelises mängus võitjat välja ei selgitatudki – 0 : 0 ja 1 : 1, kuid võõrsil löödud värava reegel oli Vietnami poolel – pall, mis löödi väravasse võõral parketil, võimaldas vietnamlastel ülemaailmsele foorumile pääseda. Väga võimalik, et osakest taolisest edust läheb neil vaja ka maailmameistrivõistlustel grupist edasipääsemiseks.