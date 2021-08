Eesti võrkpallikoondis saab Tallinnas toimuval EM-il nautida suurt kodupubliku toetust

Eesti Võrkpalli Liidust öeldi Delfi Spordile, et eestlased saavad nautida korralikku kodupubliku tuge ning kõige suuremat fännide hulka on oodata mängudele Läti ja Prantsusmaaga. Kui Lätiga kohtutakse kohe turniiri avapäeval, siis Tokyo olümpiavõitja Prantsusmaaga mängitakse 9. septembril.

Nii Läti kui ka Prantsusmaaga peetavateks kohtumisteks on praegu müüdud suurusjärgis 4500 piletit. Võrkpalli EM-i ajaks on Saku suurhalli mahutavus ligikaudu 5000 inimest ehk mõlemale mängule on saada veel kuni 500 piletit.