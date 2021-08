Tammeka naiskond korraldab üheksandat aastat järjest heategevuslikku „Roosat jalgpalli"

Eelneva kaheksa aastaga on kogutud abivajajatele üle 11 000€ annetusi ja toodud staadionile tuhandeid inimesi. Sellel aastal on võimalik osa võtta iga-loos-võidab loteriist ja osaleda muudes auhinnamängudes ning loomulikult kinnitada keha Tammeka naiskonna ja abiliste poolt valmistatud küpsetistega. Samuti toimub mängu vaheajal traditsiooniline heategevuslik jalgpallisärkide oksjon. Kell 13.45 astub lavale esineja trummar Reigo Ahven.

Seoses valitsuse otsusega on alates 26. augustist spordivõistluste, sh. naiste Meistriliiga mängude, korraldamine lubatud ainult kontrollitud üritusena. See tähendab, et kõik staadionil viibijad peavad esitama kehtiva COVID-19 tervisetõendi (koos isikut tõendava dokumendiga), mille alla kuuluvad:

◾Tõend COVID-19 vaktsineerimiskuuri lõpetamise kohta (kehtib kuni üks aasta peale vaktsineerimise lõppu, kusjuures viimasest doosist peab olema möödas tootja poolt märgitud aeg)

◾Tõend COVID-19 haiguse läbipõdemise kohta (kehtib 6 kuud pärast läbipõdemist)

◾Kehtiv negatiivne COVID-19 test