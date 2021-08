36-aastane Cristiano Ronaldo näeb välja nagu 22. Ründetuus avaldas oma igavese nooruse saladused

Torino Juventus kinnitas täna ametlikult, et nad on vastu võtnud pakkumise Cristiano Ronaldo eest ning nüüdsest on Ronaldo taas ametlikult ManUnitedi mängumees. Loomulikult on Inglismaa meedia seepeale hakanud Ronaldost järjepanu erinevaid uudiseid vorpima.

The Mail on Sunday tõi seejuures välja Ronaldo igavese nooruse saladused. Nagu väljaanne märgib, siis 36-aastane Ronaldo näeb välja nagu 22. Selle saladuseks on korralik toitumine, hea uni, pidev treenimine ja korralik taastumine.

„Pean regulaarselt sööma. See hoiab energiataseme kõrgel,” sõnas Ronaldo ise.

Ronaldo sööb kuus korda päevas ja tema eelistuseks proteiinirikkad, rohke teraviljaga ja vähese rasvasisaldusega toidud. Ta tegutseb isikliku toitumisnõustaja näpunäidete järgi. Viimasega on ta koostööd teinud juba Madridi Realis veedetud ajast peale.

Hommikusöök: juust, sink, madala rasvasisaldusega jogurt

Lõunaoode: kana ja salat

Lõuna: tuunikala, oliivid, muna ja tomatid

Vahepala: värsked puuviljad, avokaado ja röstsai

Õhtusöök: iga kord erinev kala ja salat

Hiline õhtusöök: veiseliha ja kalmaarid

Ronaldo ei tarvita seejuures alkoholi ning ta joob ainult vett. Loomulikult on tema menüüst välja jäänud karastusjoogid ja erinevad snäkid.

Nagu Ronaldo kogemusest näha saab, siis pikk ööuni on eilne päev. Ronaldo teeb ööpäevas viis uinakut ja iga uinaku pikkuseks on 90 minutit. Seejuures magab ta alati värskelt pestud linade vahel, et uni oleks veelgi kvaliteetsem.

Lisaks võistkonna poolt ette nähtud trennidele käib Ronaldo viis korda nädalas jõusaalis. Lisaks on tema igapäevarežiimis oma osa pilatesel. Kodus on tal krüoteraapia kamber (seal on külma kuni 160 kraadi). Viimast kasutab ta taastumiseks kolme minuti kaupa. Nii saab ta vere taas kiirelt liikuma ja energitaseme kõrgele.

Hiljuti läbis Ronaldo testi, kus hinnatigi, et tal on justkui 22-aastase inimese keha. Tema keha rasvaprotsent on kõigest 7 ning kehamassist on koguni 50 protsenti lihased.