Madridi Reali pakkumine Mbappe eest aegus. Kas tehing jääbki katki?

Real on teinud Mbappe ostmiseks kaks pakkumist. Esimese suuruseks oli 160 miljonit eurot. Teisel korral pakuti 170 miljonit eurot ning lisaks 10 miljoni euro eest boonuseid. PSG lükkas need pakkumised mõlemad tagasi, kuid teisele pakkumisele oli määratud veel tähtaeg, mis eilsega aga läbi sai.

Mbappe on käimasolevat hooaega alustanud hoogsalt. Ründetuus on osalenud kõigis neljas PSG liigamängus ning selle ajaga on ta kirja saanud kolm väravat.