Õigusteadlane: Eesti ei ole kohustatud Veerpalu Austriale välja andma

„Prokuratuurist see enam ei sõltu. Edasi hakkab asi palju sõltuma Austria poolest: kas nad leiavad, et asi on selline, et peaks välja andma Euroopa vahistamismäärust. Nad saavad seda teha, aga kui nad otsustavad seda kasutada, siis antud juhul on olukord selline, et Eesti ei ole kohustatud selle alusel Veerpalu välja andma. Eestis hakkab kohus otsustama, kas leida, et tõepoolest on mõistlik sellistel tingimustel Veerpalu välja anda või mitte,” selgitas Ginter edasist olukorda.