Eesti koondis on enduro kuuepäevasõidul teises kümnes

„Sõidus polnud enesekindlust, see oli väga kandiline,” kommenteeris Talu esimest oma sõidupäeva. „Kukkusin kolm korda, sellega kaotasin palju aega. Aga pole midagi hullu, meil on veel viis päeva minna.”

„Minul oli tsiklil õhufilter üle määritud ja see ei tahtnud vahepeal käia, suri kiiruskatsel välja,” rääkis Biene. „Kõik muu oli OK.”

„Oli päris äge,” ütles Jüri Triisa, kes on ISDE-l Eesti koondislastest esmakordselt. Nii tema kui teiste eestlaste meelest olid tänase kuue kiiruskatse rajad võrreldes läbijalutamisel tekkinud muljega hoopis teistsugused — kõvad nagu betoon ja kardetud suurt soont 634 sõitjast ei tekkinudki. „Arvasin, et suured mäed, rasked tõusud, aga sõitma minnes oli natuke lihtsam.”

„Eks see pinnas tahab harjumist. Aga plaan esimene päev ilusasti lõpuni tulla läks korda,” lisas Jüri vend Toomas Triisa. Vendade ajad olid katsetel terve päeva väga võrdsed ning Toomas lõpetas noorema venna ees päeva kokkuvõttes 4 sekundit kiirema ajaga. „Nüüd on vähemalt pilt ees, kui kiiresti sõidad ja mis tegema peab, et kiirem olla,” lisas Toomas.