TÄNA OTSEBLOGI | Anett Kontaveit alustab US Openit täna hilisõhtul

See matš toimub teisipäeval seitsmenda väljaku kolmanda mänguna. Enne seda peetakse seal alates kella 18.00-st kaks meesüksikmängu, mis tähendab, et Kontaveit võiks platsile saada umbes kell 22-00.

Kontaveit on Stosuriga kohtunud vaid korra, 2018. aastal Dubais, võites teda 1:6, 6:2, 6:4. Stosuri näol on tegemist 2011. aasta US Openi üksikmängu võitjaga, kes viimasel ajal on hästi esinenud paarismängus. Üksikmängus pole Stosur võidurõõmu maitsnud alates tänavu veebruarist, Cincinnatis võitis ta aga äsja paarismängu tiitli. Nais- ja segapaarismängus on ta võitnud kokku kuus suure slämmi trofeed.