DELFI AUSTRIAS | Miks Andrus Veerpalu jõuga Innsbrucki kohtusse ei tooda?

"Toimus peamine istung kahe süüdistatava vastu, kellele mõlemale saadeti kutse, aga meil puuduvad tõendid, kas kutsed on üldse kohale jõudnud. Ühesõnaga, me ei tea, kas süüdistatavad on üldse tänasest istungist teadlikud. Nad igatahes ei ilmunud kohale, seetõttu ei ole võimalik nende üle kohut pidada," ütles Delfile ja Eesti Päevalehele Innsbrucki maakohtu asepresident Andreas Stutter.

Süüdistatavate suhtes algatatakse nüüd riigisisene asukoha määramine, mis tähendab, et kui Poltoranin või Veerpalu peaksid reisima üle Austria piiri ja kui neid kontrollitakse, peavad nad nimetama aadressi, kus nad on kättesaadavad. Enne nende asukoha kindlaks määramist pole võimalik protsessiga edasi minna.

Andruse poja, 27. veebruaril 2019 koos Karel Tammjärve ja veel kahe Austria suusatajaga arreteeritud Andrease suhtes on Innsbrucki kohus esitanud Eesti ametivõimudele õigusabipalve, mis seisneb talle kohtukutse kätte toimetamises. Tammjärvega pole kohus ega talle määratud advokaat samuti ühendust saanud, mistõttu pole talle ka istungiaega määratud. Ühtlasi takerdus talle istungiaja määramine sügavale koroonapandeemia aega, mil piirangud üle Euroopa olid karmid ning hetkel on Tammjärve ja tema advokaadi esindussuhe üldse peatatud.

"Välismaal elava kostja vastutusele võtmise vahendiks oleks rahvusvaheline vahistamismäärus. Sellise taotluse saab esitada ainult prokurör, aga tõenäoliselt ta seda ei tee, sest see poleks proportsionaalne ning oleks seetõttu lubamatu. Karistuse määr on siin liiga madal," vastas Stutter konkreetselt Andrus Veerpalu sundtoomise küsimusele, lisades, et ta peab teoreetiliselt võimalikuks, et see kohtuprotsess ei jõuagi kunagi lahenduseni.