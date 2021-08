Ott Tänak suurest rivaalist: mind ei koti üldse, mida Ogier järgmisel aastal teeb

"Kui vaadata, kuidas Elfyn (Evans) areneb, koputab ta uksele. Thierry (Neuville) koputab samale uksele ja kui Otil (Tänakul) ei tule teist samasugust aastat nagu praegune, on ta kindlasti seal (tiitliheitluses) tagasi," ütles Wilson ja lisas: "Ja kui Sebi järgmisel aastal mõnel rallil osalemas näeme, tekitab see rohkem huvi. Usun tõesti, et see saab olema hea hooaeg ja meie spordile kasulik."

Neuville tunnistas, et loodab Ogier jätkamist. "Mõistagi ma tahan, et ta jääks. Kindlasti me vajame teda kogu hooajaks ja mulle meeldiks tema jätkamine. Ta on tõeline väljakutse ja sõitja, kellega on väga raske võidelda, aga kui sa teda võidad, siis sa tunned end tõelise võitjana," kommenteeris Neuville DirtFishile.