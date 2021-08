3x3 korvpalli MM-il hõbemedali teeninud mängumehed: eesmärk oli ikka medal koju tuua

"Raske on seda kõike uskuda, seedin alles," sõnas koondise koosseisu kuuluv Markus Heinakroon vahetult pärast Tallinna lennujaama jõudmist.

Ka teine noormängija Markus Ladoga sõnas vahetuid emotsioone jagades, et Ungaris Debrecenis peetud MMil tasus koondisel kahtlemata osaleda.

Kuid juba alagrupis USA -le alla jäänud Eesti noormeestel tuli siiski ka finaalis tunnistada ameeriklaste 14:21 paremust. Mängijad ise tunnevad, et saatuslikuks sai vastaste parem füüsis ja sujuvus mängutaktikas.

Ka Markus Ladoga kinnitas, et just mänguplaani mitte järgimine vedas neid alt. "Oli näha, et olime võimelised ka seda esikohta saama, kui oleksime vaid suutnud enda mängu lõpuni peale suruda," sõnas Ladoga pisut pettunult.