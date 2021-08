Miks treenerite arvamused ei klapi – kas mõttemängudega on alustanud Eesti koondise treenerid või hoopis Läti juhendaja Avo Keel? Millised märgid näitavad Keele arvates, et kolmapäeval võidab Läti? Milline soliidne statistika on Eestil ette näidata olümpiavõitja Prantsusmaa vastu ja mille poolest oleme sarnases seisus Saksamaaga? Kes on must hobune, kelle edetabelikoht ei peegelda tegelikkust? Kuidas on vastased hakkama saanud sõprusmängudes?