Eesti võrkpallikoondis sai positiivse uudise – Tähele näidati rohelist tuld

Iseküsimus on, kas treenerid otsustavad Tähte kasutada juba kolmapäevases kohtumises Lätiga. „Ma võtaks trenn ja päev korraga. Ma ei ole nii mures, kes Läti vastu platsile jookseb,” sõnas Täht. „Nähes kolme mängu Hispaaniaga, siis mehed olid minu positsioonil kõik väga hästi valmis. Kõik näitasid, et neil on sisu ja kvaliteeti. Ma selle pärast ülemäära ei pabista, et kes kolmapäeval Läti vastu mängib.”