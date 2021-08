KUULA | "Futboliit": kas Cristiano Ronaldost on Manchester Unitedile kasu või mitte? Kuidas sai Flora õhus olles teada euroloosi tulemused, kuigi lennukis internetti polnud?

Kuidas said Flora treenerid ja mängijad Euroopa kohal lennates alagrupivastased teada, kuigi lennukis internetti ei olnud? Millised hetked ja sündmused on need, mis jäävad senisest euroteekonnast eriliselt meelde ja kuidas säilitati võtmehetkeil rahu? Kas Flora meeskond jääb ülitiheda hooaja lõpu eel õhukeseks ja kas sügavust tuuakse juurde?