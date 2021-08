Malcolm Wilson: Ogier lahkumise järel muutub ralli palju põnevamaks

"Pole küsimustki, et Sebi lahkumine muudab MM-tiitli võitluse avatuks," sõnas Wilson DirtFishile.

Ogier seitsmest tiitlist kaks on tulnud M-Spordiga ning Wilson kinnitas, et on jätkuvalt prantslase suurim fänn.

"Te teate minu tundeid. Mulle meeldib jälgida seda meisterlikku tööd, mida Seb teeb. Ma armastan seda, see kuidas ta töötab ning kuidas tema ja Julien (Ingrassia) asju korraldavad, see on fantastiline," ütles Wilson.

"Aga kui vaadata, kuidas Elfyn (Evans) areneb, koputab ta uksele. Thierry (Neuville) koputab samale uksele ja kui Otil (Tänakul) ei tule teist samasugust aastat nagu praegune, on ta kindlasti seal (tiitliheitluses) tagasi," usub Wilson.



"Ja kui Sebi järgmisel aastal mõnel rallil osalemas näeme, tekitab see rohkem huvi. Usun tõesti, et see saab olema hea hooaeg ja meie spordile kasulik. Ja peale selle on meil tulemas uued autod. Pole kahtlust, et aasta 2022 on kujunemas väga kenaks," lisas M-Spordi boss.



Autoralli hooaeg jätkub järgmisel nädalavahetusel sõidetava Kreeka ralliga. Ogier juhib hetkel Evansi ja Neuville`i ees juba 38 punktiga.