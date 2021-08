Kairat Orazbekov: Kasahstani koondise edukas etteaste Leedus on meie prioriteediks

Nagu teate, lükati maailmameistrivõistlused Leedus seoses koroonaviiruse pandeemiaga edasi 2020. aasta sügisest 2021. aasta sügisesse. Mõistagi tõi see teatud korrektiivid sisse, koos nendega tekitas ka probleeme kõigi meeskondade jaoks, kes osalevad UEFA liigas – antud juhul on nendeks Kairat ja Atyrau. Klubide ja koondise ettevalmistuse kalendrid langevad praktiliselt kokku. Tavaliselt alustavad klubid eurokarika mängudeks ettevalmistamist augustis, kuid nüüd hakkab koondis samal ajal valmistuma maailma esivõistlusteks. Kairati mängijad ei saa ka septembris täiskoosseisus mängida, kuna paljud nende seast on koondislased. Eelseisval hooajal kujuneb graafik tõeliselt kuumaks, see puudutab nii rahvusvahelist kui ka kodumaist graafikut. September – maailmameistrivõistlused Leedus, oktoober – Kasahstani karikas ja Meistrite liiga Eliitvooru mängud. Ärgem unustagem, et juba jaanuaris toimub Amsterdamis EURO-2022, kus meie koondis astub üles ühe favoriidina. Meil seisab ees väga raske, kuid meeletult huvitav aasta. Püüame näidata ilusat saalijalgpalli ja oma fännidele rõõmu pakkuda.

Koostöös Kasahstani jalgpalliliiduga oleme prioriteediks seadnud koondise eduka etteaste maailmameistrivõistlustel. KJL-i täitevkomitee liikmena, Kasahstani kodanikuna valin loomulikult rahvusmeeskonna auhinnakoha maailma esivõistlustel. Liigume juba kaua selle keerulise eesmärgi lahendamise suunas, meid juba teatakse kui tugevat koondist, meie edu ja reiting kinnitavad seda. Arvan, et meile saab olema jõukohane edukas osalemine MM-il Leedus, valmistame ette üllatusi suurvõistkondadele, et saavutada need eesmärgid, mille liit on meie ette seadnud. Kuid ka Kairatit hakkame tõsiselt ette valmistama, olgugi et ekstreemselt kokkusurutud tähtaegadega. Ehkki Almatõ klubi jaoks pole see enam uus olukord ja arvan, et suur rahvusvaheline kogemus aitab meile selles kaasa. Kui aga tekib terav vajadus – võtsime koos treenerite staabiga vastu otsuse –, osaleb Kasahstani karikaturniiril meie noorte meeskond.