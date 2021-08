Motokrossi suur finaal sõidetakse sel nädalavahetusel Tihemetsas

Külgvankritel kindlustasid Kert Varik ja soomlane Lari Kunnas meistritiitli juba eelmisel etapil Toilas, aga teisele kohale heitlevad Läti vennad Daniels ja Bruno Lielbardised ning Robert Lihtsa/ Markus Lina, kelle vahe on 20 punkti. Medalivõimalus on ka Tanel Reesna/ Villem Saarna meeskonnal, nemad jäävad kolmandast kohast 15 punkti.

Quad Openis on seis aga üpris intrigeeriv, kuna sõite kindlalt juhtinud Kevin Saar on palju sõite tehnilistel põhjustel katkestanud ja sarja juhib hoopis Priit Järvloo ja seda 12 punktilise eduga Saare ees, kellest omakorda 2 punkti kaugusel on Karl Robin Rillo ja ka neljandal kohal oleval Rene Tarendil on hea päeva korral võimalus medalile tulla.

Kontrollimisele kuuluvad kõik isikud alates 18. eluaastast ja positiivse testi korral tuleb kõikidel nakatunud sportlasega kaasas olnud isikutel võistluspaigast koheselt lahkuda. Juhul, kui ühes sõidukis on mõni inimene, kes vajab kiirtesti, siis peab see sõiduk ootama sissepääsu seni, kuniks testi tulemus käes. Ehk siis enne seda ei saa sõiduk, ega selles olevad teised inimesed võistlusalasse sisse, kuna kui test osutub positiivseks, siis on suur risk, et kõik sõidukis viibinud on nakatunud.