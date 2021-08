Eesti Jalgpalli Liidu 100. sünnipäeva puhul ilmub ehe jalgpalli-postmark

Omniva erakliendi segmendi juhi Sandra Kruseli sõnul on jalgpalliliidu mark sportlaste ja spordisündmustega seotud markide järjekorras 45. mark. „Viimaste aastate jooksul on Eesti Post marke trükkinud nii puidule, hõbedale kui ka kangale. Eesti Jalgpalli Liidu sünnipäevale pühendatud mark on aga esimene, mis on trükitud jalgpalli materjalile ja siiditrüki tehnikas,“ selgitas Krusel.

„Postmargil on lisaks praktilisele ka oluline sümbolväärtus,” märkis EJLi peasekretär Anne Rei. „Meil on väga hea meel, et alaliidu sajanda sünnipäeva puhul ilmus postmark. Kutsun üles jalgpallipere liikmeid kasutama võimalust saata kiri just juubelimargiga: saadame täna jalgpalliliidust teele esimese kirja uue margiga,” lisas Rei.

EJLi asutamise 100. aastapäevale pühendatud margil on kujutatud EJLi sümboolikat ning koos margiga ilmub traditsiooniliselt ka esimese päeva ümbrik ning infokaart. „Eesti Jalgpalli Liit 100“ postmargi trükiarv on 7500 ning ühe eksemplari hind on 5,90€. Margiväljaande on kujundanud kunstnik Indrek Ilves ning see on trükitud trükikojas Cartor Security Printing.

Nii postmarki kui ka esimese päeva ümbrikut ja infokaarti on võimalik osta Omniva e-poest ning suurematest postkontoritest. Esimese päeva tempel on kasutusel Toompea postkontoris.

EJL asutati 14. detsembril 1921 kolme klubi (Eesti Spordiselts Tallinna Kalev, Tallinna Jalgpalli Klubi ja Võimlemisselts Tallinna Sport) üheksa esindaja poolt (Bernhard Abrams, Karl Akel, William Fiskar, Julius Reinans, Oskar Raudsep, Otto Silber, Heinrich Roost, Verner Eklöf ja Vladimir Tell). Alaliidu esimene esimees oli Gustav Laanekõrb.

EJL võeti FIFA liikmeks 1923. ja UEFA liikmeks 1992. aastal. Pärast teist maailmasõda okupatsiooni tõttu katkenud EJLi tegevus taastati 3. detsembril 1988.

Tänapäeval on EJL Eesti suurim spordiorganisatsioon, mis korraldab 14 erineva rahvuskoondise tööd ja nende kodumänge, viib läbi Eesti täiskasvanute ja noorte meistrivõistlusi ning erinevaid karikavõistlusi, koolitab kohtunikke ja treenereid, litsentseerib klubisid ja mängijaid, töötab välja regulatsioone, arendab infrastruktuuri jne. Eesti spordiregistri andmetel on Eestis 21 573 jalgpalliharrastajat.