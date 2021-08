Aravetel sõideti kardispordi meistrisarja neljas etapp

"Oli väga hea nädalavahetus ning poleks uskunud, et suudame teisi sedavõrd suure edumaaga võita. See võit on senist hooaja kulgu arvestades mulle väga oluline," ütles Dubnitski poodiumil. Punktiseisu kommenteeris Dubnitski aga järgnevalt: "Seis on väga tasavägine ning ehkki Mial head tulemust ei tulnud täna, on ta kindlasti juba järgmisel etapil taaskord väga tugev. Meie ülesanne on aga kõik järgmised võistlused võita, muud varianti pole."