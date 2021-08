VIDEO | Soomes rünnati noorte korvpalliturniiril kohtunikku, politsei algatas kriminaaluurimise

Soome meedia teatel kaotas Warriorsi nimeline võistkond turniiril 49 : 52 HNMKY-le. Kaotajate tunded keesid aga mängu järel üle ning nad tormasid kohtunikule kallale. Sotsiaalmeedias levivast videost on näha hetke, kuidas kohtunik mängijate eest põgeneb.

Helsingin Sanomati teatel kutsuti areenile kohale politsei, et olukord maha rahustada. Kohaliku politsei sõnul on juhtunu osas algatatud kriminaaluurimist.

Tallinki korvpalliturniiri kommunikatsioonijuht Sonja Herrala ei soovinud juhtumit detailselt kommenteerida, sest politseiuurimine on juba käimas. "See on väga haruldane. Oleme seda turniiri korraldanud üle 20 aasta ja midagi sellist pole ajaloos varem juhtunud," rääkis ta Helsingin Sanomatile.