Lewis Hamilton kritiseeris FIA-t: raha räägib, see oli farss!

Sajud häirisid Belgia võidukihutamist terve nädalavahetuse, kuid pühapäeval, kui pidanuks toimuma F1 autode põhisõit, kallas lausa lakkamatult. Turvaauto taga tehti paar ringi ja siis käsutati sõitjad pea kaheks tunniks boksi.

Vihma vaibumisele lootes andsid kohtunikud teada, et sõit kestab tunni ja välja jagatakse pooled punktid, kuid pärast kahte ringi turvaauto taga lehvitati lõplikult punast lippu ja kuulutati päev lõppenuks.

"Raha räägib. Me tegime sõna otseses mõttes lihtsalt kaks ringi, et sõit kirja saada," polnud Sky Sportsiga rääkinud Hamilton, kes sai turvaauto taga sõites kolmanda koha, asjade käiguga rahul. "See oli selleks, et kõik saaksid oma rahad kätte. Fännid peaksid saama raha tagasi, sest nemad ei saanud näha seda, mille eest maksid."

"Mul on väga kahju, et me ei saa homme (loe: esmaspäeval - toim) võidu sõita. Armastan seda ringrada väga," jätkas Hamilton.

Hamilton jätkas FIA kritiseerimist Instagramis. "Tänane oli farss. Ainsad inimesed, kes kaotasid, olid fännid, kes maksid korralikku raha, et meid võistlemas näha," kirjutas ta. "Loomulikult ei saa me ilma vastu midagi teha, aga meil on olemas vajalik tehnika, mis selgitab meile olukorda. Oli selge, et vihm ei vaibu."

"Meid saadeti rajale ainult ühel põhjusel. Kaks ringi turvaauto taga, kus pole ühtegi võimalust kohta parandada või fännidele meelelahutust pakkuda, pole võidusõit. Oleksime pidanud varem etapi ära lõpetama, mitte riskima sõitjate tervisega," jätkas Hamilton. "Kõige tähtsam on maksta fännidele raha tagasi."

FIA võistlusdirektori Michael Masi ei nõustunud Hamiltoni hinnanguga, et sõitjad saadeti meelega vaid kaheks ringiks rajale, et etapp kirja saada. "Me olime pidevas kontaktis ilmateadustajaga. Tekkis aken, kus tundus, et saame sõita," rääkis ta Sky Sportsile.

"Me peame andma kõigile kümneminutilise hoiatuse," jätkas ta. "Mitmed F1 tiimid rääkisid sama. Nad nägid samuti akent ja said aru, mida teha püüame. Siis sekkus aga ilm taas ja sai meist võitu."