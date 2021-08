Sappinen ja Zenjov lõid mõlemad kaks väravat ning Flora võitis kindlalt

Sel nädalal Konverentsiliigas alagrupiturniirile murdnud Flora saatis väljakule sisuliselt põhikoosseisu. Keskkaitses tegi aga Premium liiga debüüdi 18-aastane Erko Jonne Tõugjas, kes tõusis põhikoosseisu pärast Henrik Pürgi ja Markkus Sepiku vigastusi.

Flora avas skoori juba 13. minutil, kui penaltipuntkilt saatis palli väravasse Rauno Sappinen. 17. minutil lõi Sappinen veel teisegi värava. Avapoolaeg lõppes siiski Flora minimaalses eduseisus, kuna 33. minutil skooris Sigitas Olberkis.

Teisel poolajal lõi Flora aga veel kolm väravat. 63. ja 71. minutil sahistas väravavõrku Sergei Zenjov ning 89. minutil vormistas lõppseisu Michael Lilander.

Turniiritabelis on Flora 43 punktiga kolmandal positsioonil. Liider on FCI Levadia 55-ga ja teine Paide Linnameeskond 46-ga. Levadia on pidanud Florast kolm kohtumist enam, Paide aga neli matši rohkem.

