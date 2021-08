Ajaloo lühima vormel-1 etapi võitnud Verstappen: päris sellist võitu ma ei tahtnud

„Esmalt tahan fännide ees vihma pärast vabandada. Tahan neid tänada, et nad siia jäid,” rääkis Russell. „Arvan, et kogu meie tiim vääris seda tulemust. Me ei ole oma hea töö eest seni piisavat tulemust saanud. Nüüd oleme aga poodiumil.”

„Fännid olid imelised, et nad meiega jäid. Ilm oli nii hull, et me ei näinud isegi viie meetri kaugusele. Mul on väga kahju, kuna tahtsin väga võistelda,” sõnas kolmanda koha kirja saanud Hamilton.