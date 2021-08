Memphis Depay skooris ning Barcelona võitis

Barcelona teenis Hispaania kõrgliiga kolmandas voorus 2:1 võidu Getafe üle.

Kataloonia suurklubi asus juhtima juba teisel minutil, kui värava sai kirja Sergi Roberto. Getafe viigistas 18. minutil tänu Sandro Ramireze tabamusele.

Barcelonale tõi võidu Memphis Depay 30. minuti värav. Depayle oli see Hispaania kõrgliigas teiseks tabamuseks.

La Ligas on praegu tabeli tipus Madridi Real, Sevilla, Valencia, Barcelona ja Mallorca võrdselt seitsme punktiga. Tiitlikaitsja Madridi Atletico on kogunud kuus silma, kuid nende kolmanda vooru kohtumine Villarrealiga on veel pidamata.

